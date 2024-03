iCloud Relais Privé et VPN : quelles différences ?

Proton VPN fait aussi partie des meilleurs fournisseurs VPN du marché pour cette nouvelle année. Il a rapidement su se faire une place grâce à sa version freemium qui a permis à de nombreux utilisateurs de découvrir tout l'intérêt d'un réseau privé virtuel. Il défend la liberté en ligne et la sécurité individuelle et c'est pour cette raison que tout son système de sécurité est ultra-renforcé.

Le fournisseur ne possède que 3 300 serveurs sécurisés et couvre seulement 70 pays, mais cela ne l'empêche pas de répondre à toutes les demandes haut la main. Il faut d'ailleurs savoir qu'il compte aujourd'hui plus de 100 millions d'utilisateurs à travers le monde. Il doit son succès notamment à la qualité de ses fonctionnalités. Proton VPN applique une politique de non-journalisation des données, il possède une bande passante illimitée et surtout, il possède plusieurs serveurs spécialisés, dont des serveurs SecureCore pour plus de sécurité, des serveurs Tor over VPN et des serveurs optimisés pour le streaming.

En ce moment, le fournisseur offre une réduction de 50 % sur son abonnement annuel, les mensualités sont donc à 4,99 euros par mois. Mais si vous souhaitez d'abord essayer ses services, il y a la formule Proton Free qui vous offre une version freemium en illimitée sur l'appareil de votre choix.