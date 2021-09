En bêta, iCloud Private Relay serait particulièrement... inefficace

Lors d'un test réalisé via WebRTC, cet utilisateur détaille : « Si vous effectuez un test avec Private Relay activé à l'étape "Reflexive connectivity", vous verrez votre adresse de votre Fournisseur d'Accès à Internet (FAI). Mais si vous vous connectez via un réseau privé virtuel ou un proxy et réessayez le test, rien n'est divulgué. J'ai signalé ce bug à Apple. »

Attention donc si vous testez Private Relay, vous n'êtes pas aussi caché que vous pouvez le penser. Par ailleurs, la Pomme a annoncé dans une note que, dans la version 15 bêta 7 d'iOS et iPadOS, « iCloud Private Relay sera publié en version bêta publique pour recueillir des commentaires supplémentaires et améliorer la compatibilité des sites Web. » Il y a donc encore pas mal de pain sur la planche avec cette innovation, Apple décidant, en conséquence, de retarder le lancement de Private Relay.