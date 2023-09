Apple étoffe son offre iCloud avec des formules de 6 et 12 To

Jusqu'à présent, iCloud+ proposait 3 formules différentes comprenant 50 Go, 200 Go et 2 To d'espace de stockage. À partir du 18 septembre, Apple ajoutera deux nouveaux forfaits de 6 et 12 To. Selon la firme, ceux-ci seront parfaits « pour les utilisateurs possédant de grandes bibliothèques de photos et de vidéos, ou pour ceux qui utilisent le partage familial, et ils donneront accès aux fonctionnalités premium » déjà disponibles dans le forfait de 2 To.

Plus d'espace de stockage signifie des mensualités plus importantes, à 29,99 et 59,99 dollars respectivement, Apple n'a toutefois pas annoncé de plans annuels pour minimiser les coûts. On ne connaît pas non plus les tarifs qui seront proposés dans le cadre de l'abonnement Apple One, et qui regroupe plusieurs services payants de l'entreprise, dont Apple TV+ et Apple Music.