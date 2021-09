iPhone 13 : exit le stockage de 64 Go, le nouveau modèle disposerait de 128 Go à 1 To

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui aiment avoir trouze-mille applications installées sur leur téléphone. L'iPhone 13 pourrait reléguer définitivement les modèles dotés de 64 Go de stockage pour offrir un quota plus conséquent de 128 Go. Tout comme les iPhone 12 Pro de cette année.

L'iPhone 13 Pro, d'ailleurs, pourrait également doubler sa capacité de stockage maximale pour atteindre 1 To. C'est en tout cas ce que prédit Ming-Chi Kuo dans une nouvelle note adressée aux investisseurs, que MacRumors a pu consulter.

Une bonne nouvelle, si toutefois elle n'est pas utilisée par Apple comme une excuse pour revoir à la hausse le prix de ses smartphones . Réponse demain soir, à partir de 19 h.