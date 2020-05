Une photo de la carte mère de l'iPhone 12 fuite sur les réseaux sociaux

Alors que la fiche technique des iPhone 12 se précise à grand renfort d'informations de plus en plus tangibles, voilà que la possible carte mère d'un iPhone 12 ou 12 Pro s'exhibe sur la toile.

Repérée sur Twitter par un certain L0vetodream, cette première photo de la carte mère du nouvel iPhone est pour l'heure difficile à authentifier. Elle présente un gabarit un peu plus allongé que d'ordinaire, ce qui pourrait appuyer la thèse d'un nouveau format de smartphone. Les derniers iPhone haut de gamme embarquaient une carte mère plus compacte, note MacRumors.