Apple pousserait cette année le stockage à 1 To, mais seulement sur les iPhone 13 Pro et Pro Max

En fin d'année, ce n'est pas un secret, Apple proposera une nouvelle fournée d'iPhone. Des nouveaux smartphones qui afficheront évidemment une nouvelle fiche technique, un possible retour de Touch ID et qui pourraient aussi s'offrir un bonus de stockage.

En effet, les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max pourraient profiter d'un espace de stockage de 1 To. À l'heure actuelle, les iPhone 12 Pro et Pro Max peuvent embarquer un total de 512 Go, quand l'iPhone 12 classique et sa déclinaison mini sont limités à 256 Go.