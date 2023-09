iPhone 15, 15 Pro, Apple Watch 9 et Ultra 2 : ce qu'il faut retenir de la keynote de ce 12 septembre

Sans surprise, c'est le nouvel iPhone qui a accaparé le plus de temps lors de cette présentation. Exit la traditionnelle encoche au profit du Dynamic Island hérité des iPhone Pro de l'année passée, de même pour la puce A16 qui équipera ces nouveaux modèles. Ce qui a véritablement retenu l'attention, c'est le passage tant attendu du port Lightning à l'USB-C, en réponse aux régulations de l'UE. Bien que cette transition ait été forcée par des réglementations externes, elle marque une étape importante dans l'évolution de l'iPhone.

L'iPhone 15 devra se contenter de l'USB 2.0 tandis que les iPhone 15 Pro jouiront du standard USB 3.2. Ce sont d'ailleurs ces modèles Pro qui reçoivent le plus de nouveautés avec une toute nouvelle puce A17, la première de la marque gravée en 3 nm (contre 4 nm pour l'A16) et qui devrait offrir un gain de performance de 20 % sur les performances graphiques. Ils troquent également l'acier inoxydable pour un nouvel habillage en titanium, ce qui devrait les rendre plus légers et confortables en main.