Apple Watch Series 9 : tout ce qu'il faut retenir des nouvelles montres connectées d'Apple

L'écran de l'Apple Watch Series 9 est toujours muni d'une dalle LPTO et d'un mode Always-On, avec un taux de rafraichissement minimal de 1 Hz lorsque l'appareil est au repos, et d'une luminosité maximale poussée cette année à 2 000 nits. En veille, et dans l'obscurité, l'écran peut au contraire descendre à 1 nit pour maximiser l'autonomie et éviter d'éblouir les personnes autour de vous.

La principale amélioration de l'Apple Watch Series 9 est à chercher du côté du processeur. Après trois années de stagnation, Apple offre à sa dernière montre connectée un nouveau System In Package Apple S9. Ce processeur est dérivé de l'A15 Bionic de l'iPhone 13, et intègre 5,6 milliards de transitors. Le constructeur vante des performances GPU jusqu'à 30% plus rapides que la précédente génération, mais aussi une consommation énergétique optimisée. Apple annonce toujours une autonomie de 18 heures.