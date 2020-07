Vous allez pouvoir sauvegarder votre iPhone sur votre stockage Google, grâce à Google One

Rappelons que chaque compte Google One peut profiter d'un stockage gratuit de 15 Go, et que l'application permet de gérer toutes les données Google Photos, Google Drive et Gmail. Il est par ailleurs possible de profiter d'un stockage de 100 Go contre un abonnement mensuel de 1,99 €, et les plus gourmands peuvent même opter pour l'offre 2 To (pour 9,99 € par mois).