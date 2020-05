Google Authenticator : une mise à jour pour autoriser le multi-devices

Lire aussi :

Les nouvelles fonctionnalités sont réservées aux utilisateurs d'Android, pour l'instant.Une mise à jour est disponible pour l'application de vérification à deux facteurs de google. Une première en trois ans. Si l'interface a été repensée, le changement majeur réside dans une nouvelle fonctionnalité : le transfert de son compte et des identifiants d'accès vers un autre appareil.Après avoir renseigné un code PIN ou une authentification biométrique, les utilisateurs scannent un QR code et peuvent importer et exporter les identifiants de connexion stockés sur leur compte.La vérification à deux étapes, ou facteurs (2FA) a été développée pour renforcer la sécurité des applications mobiles. En plus de l'authentification classique avec login et mot de passe, un code fourni par une application tierce, comme Google Authenticator, est requis pour éviter les piratages.