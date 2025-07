Avec plus de 13 600 serveurs répartis dans plus de 122 pays, la qualité des connexions reste stable, même quand le réseau de départ n’est pas idéal. Pour celles et ceux qui cherchent un niveau de protection renforcé, les serveurs Secure Core font transiter le trafic par un système de double VPN, pour compliquer la tâche des systèmes de surveillance plus avancés.

L’application fonctionne sur tous les appareils (Windows, macOS, Linux, Android, iOS), et propose un bouton Quick Connect pour se connecter en un clin d’œil au serveur le plus performant ou à un pays aléatoire. Elle permet aussi de créer des profils personnalisés pour mieux organiser ses usages, et surtout de profiter de dix connexions en simultané. Parfait pour toute la famille… ou pour celles et ceux qui ne partent jamais sans tout leur attirail informatique.