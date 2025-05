Longtemps réservé aux pros et aux paranoïaques, le VPN s’est depuis largement imposé comme l’outil-reflexe pour se prémunir de la surveillance, du traçage publicitaire et des intrusions sur les réseaux publics. En masquant votre adresse IP et en chiffrant vos connexions, il renverse la logique de l’identification en ligne. Mais ce pouvoir de protection repose sur un paradoxe : pour gagner en confidentialité et espérer réduire la fenêtre d’observation, vous devez faire une totale confiance à un intermédiaire, souvent opaque, rarement neutre. Et dans ce transfert de confiance, les utilisateurs et utilisatrices n’ont pas toujours les moyens de savoir à qui ils confient leurs données.