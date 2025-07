PEPSIMAX

Petit témoignage qui est 100% vrai. Dans notre famille notre fils maintenant bien adulte jouait à sa PS4 dans sa chambre depuis des années. Il avait un smartphone. Il y a peu la police est venu chez nous car notre fiston avait du contenu illégal sur son smartphone. Un examen approfondi à révélé des contenus illicites mais aussi des photos intimes de la famille prises à notre insu. Résultat notre famille a explosée et ce n’est pas drôle du tout…Ma fille est partie me reprochant de ne pas avoir surveillé notre fils. Je vous jure que c’est une horreur ce qui nous arrive. Toute notre famille traverse une période incertaine dont l’évolution pourrait être la séparation de tous. Le début de l’histoire est simple, mon fils est tombé sur un de ses sites susnommés et au cours des années suivantes a cherché d’autres choses en streaming. Addict il a été de plus en plus loin dans ses recherches et sa libido détruite l’a conduit à franchir des étapes dans la solitude de sa chambre. Il y a encore quelques semaines cela me faisait « rigoler » ces mesures contre ses sites que je jugeais inoffensifs.

Résultat pour mon films : de graves problèmes judiciaires à l’issue incertaine, une thérapie de choc pour tenter de guérir ce cerveau grillé par la consultation internet et peut être au moins une vie gâchée voir celle de nous tous. Alors je l’écris afin que tout le Monde puisse le lire. Oui internet peut détruire des jeunes les plus fragiles, oui ces sites doivent non seulement être interdit aux moins de 18 ans et c’est un minimum et je milite même pour leur interdiction tout court. On ne fait pas son éducation sexuelle et amoureuse en regardant ces sites et je ne parle pas d’autres sites interdits et très très choquants qui devraient être chassés du net et les promoteurs en prison. Alors qu’on fait la chasse aux matchs de foot parce qu’il y a de l’argent en jeu il n’est rien fait pour chasser ces sites qui détruisent le cerveau de ceux qui les regardent. Le coup de massue ainsi que les conséquences immenses sur notre famille m’incite à livrer ce témoignage, soyez vigilants, surveillez vos enfants dès leur adolescence, demandez leur si ils regardent des choses interdites et que c’est dangereux qu’il ne faut pas etc…Excusez cet exposé que certains trouveront déplacé et qui me coûte d’écrire.