frigolu

Entre ceux qui veulent installer la 4G sur la Lune (et ensuite ce sera la 6G dans mon Q s’il vous plait), ceux qui rêvent d’aller coloniser Mars, ceux qui veulent réglementer la pornographie, ceux qui veulent interdire le chiffrement pour mettre fin à l’anonymat, ceux qui veulent empêcher le piratage des matchs de gogols en short, et j’en passe, que de préoccupations primordiales pour l’avenir de la vie sur Terre…

C’est sidérant cette déconnexion du réel (bienvenue dans la Matrice). Heureusement qu’il y a des milliers d’autres informations chaque jour, beaucoup plus sombres et réalistes toutefois sur notre avenir. Comme la vie qui se meurt à une vitesse jamais observée sur Terre, la pollution de l’air, des sols et de l’eau qui atteint des sommets (avec la mortalité et les maladies neuro-dégénératives de plus en plus répandues que cela engendre), la perte drastique de biodiversité dont les répercutions sont impossibles à évaluer parce-que c’est trop rapide, le drame atroce que représente l’exploitation minière pour la vie, et j’en passe.

Oui, c’est tellement important de restreindre des sites pornos, c’est tellement sale le sexe, pouah, le porno c’est tellement pas romantique et doux comme le sont tous les conservateurs, c’est tellement animal (mon dieu, quelle horreur, le vilain mot), tellement tout ce qu’on veut croire que l’on est pas (nous SOMMES des ANIMAUX, en dépit des efforts déployés pour nous faire croire le contraire).

Quand j’avais 10-12 ans fin 70 début des années 80, on s’échangeait des magasines pornos, et même des films en Super 8 puis ensuite en VHS. Ceci parce-que nos sens primaires s’éveillaient et que la curiosité associée nous taraudait. Mais c’est vrai aussi qu’a l’époque, le simple catalogue de La Redoute ou similaire chez nos grands parents suffisait à nous exciter fortement dans les toilettes. Je lis des études (ma source d’information #1) de psychologie sociale qui remettent sérieusement en doute le bienfondé de protéger à tout prix les enfants de la sexualité. Bien au contraire, ces études aboutissent à la conclusion que les enfants qui reçoivent une éducation complète à la sexualité dès le plus jeune âge sont plus respectueux et équilibrés que les autres. A mon époque, nous avions des cours d’éducation sexuelle à l’école, dès le primaire. Ceci a été supprimé par des conservateurs (dont j’aurais bien aimé voir la vie sexuelle). Puis, après des années de bataille, ça revient sur la table cette année, non sans mal, mais il faut voir la teneur du programme…