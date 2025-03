L'arrêté en question cible principalement des sites adultes basés à Chypre, citons par exemple Pornhub, Youporn et Redtube (opérés par Aylo Freesites Ltd), xHamster (Hammy Media Ltd), XHamsterLive (Technius Ltd), TNAFLIX (Youngtek Solutions Limited) et Heureporno (Luxis Domain Partners LTD). Ces plateformes figurent parmi les plus consultées au monde.