Accès des mineurs aux sites pornos : l'ARCOM, pas satisfaite de Pornhub, Tukif et autres, saisit la justice

Cette fois, c'est à la justice qu'elles vont devoir répondre. Les sociétés MG Freesites Ltd., Fedrax Lda, Hammy Media Lt…, NKL Associates et WebGroup Czech Republic, respectivement éditrices des sites pornos Pornhub, Tukif, Xhamster, Xnxx et Xvideos, ont été attaquées en justice. Ce mardi 8 mars, le régulateur de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, annonce avoir saisi le président du tribunal judiciaire de Paris.