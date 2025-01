Ça y est, on y arrive, les sites de contenus pour adultes vont devoir vérifier l'âge réel de leurs visiteurs. L'ARCOM dispose désormais d'un arsenal juridique renforcé, grâce aux deux lois adoptées en 2020 et 2024 permettant la mise en demeure et la sanction d'un site pornographique hors du cadre réglementaire.