Porno en ligne : les plus jeunes en regardent-ils de plus en plus ?

Alors, combien de temps passent en moyenne les visiteurs sur les sites pour adultes chaque mois ? Vous constaterez que l'écart entre les plus et les moins de 18 ans est assez important. Le temps mensuel passé par des mineurs sur des plateformes aux contenus pornographiques s'élève à 49 minutes, contre 1 heure et 54 minutes pour les majeurs. Si l'on sépare les genres, on atteint 2 heures et 12 minutes pour les garçons de moins de 18 ans, et 43 minutes seulement pour les filles.