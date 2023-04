Porno : l'ARCOM va-t-elle bloquer l'accès aux sites sans avoir besoin de décision judiciaire ?

Selon nos confrères de Next INpact, le gouvernement travaillerait actuellement à un projet de loi qui viserait à « sécuriser et réguler l'espace numérique ». Il permettrait notamment d'adapter le Digital Markets Act (DMA) et le Digital Services Act (DSA) au droit français. Ces deux textes européens, qui doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er septembre 2023, imposent de nouvelles obligations en matière de lutte contre la concentration des géants du numérique et de lutte contre la haine en ligne.