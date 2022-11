Pornhub, Xvideos et Xnxx : blocage des sites porno, le Conseil d’État donne raison à l’ARCOM

La bataille est maintenant vieille de plus de 2 ans. Depuis le vote de la loi du 30 juillet 2020, les sites pornographiques doivent mettre en place des procédures pour fermer leurs portes aux mineurs. La simple déclaration de majorité demandée à l'entrée de ces sites n'est plus considérée comme un garde-fou pertinent.

Pourtant, si la loi dispose que le président de l'ARCOM a le pouvoir de demander un blocage des sites récalcitrants, la réalité judiciaire s'est révélée plus compliquée. Le régulateur de l'audiovisuel et du numérique n'a ainsi jamais pu obtenir de solutions satisfaisantes pour la protection des mineurs. En décembre 2021, il avait ainsi adressé une mise en demeure à différents sites pornographiques.

Plusieurs d'entre eux, à savoir Pornhub, Xvideos et Xnxx, avaient contesté cette action et sont allés jusqu'au Conseil d'État pour demander que l'ARCOM soit déboutée. Avec le rejet de leurs recours, l'autorité publique indépendante estime que « les suites de ce dossier ne sont donc plus qu'entre les mains du juge judiciaire ».