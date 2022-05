Pas de blocage de sites pornos en France pour l’instant

La décision ne laissait pas beaucoup de place au doute. Déjà déboutées en première instance, les deux associations e-Enfance et La voix de l'enfant ont vu le jugement initial du Tribunal judiciaire de Paris confirmé en appel le 19 mai 2022. Le problème n'était pas tant le fond de l'affaire, car la justice française dispose (enfin) d'une législation favorable en ce sens pour agir. De plus, le pied-de-nez récurrent de milliers de sites classés X face à la nécessité de proposer des moyens efficaces pour prévenir un accès bien trop simple des mineurs à leurs contenus pornographiques n'est un secret pour personne.

Il s'agit plutôt de la forme. En effet, la Cour d'appel de Paris rappelle que les sociétés éditrices des sites pornos visés par la procédure possèdent des adresses européennes. En conséquence, ce sont directement contre ces dernières, et non contre les fournisseurs d'accès à Internet, que la procédure initiale aurait dû être lancée. En plus de cela, les FAI semblaient, du moins en septembre dernier, prêts à jouer le jeu en cas de décision judiciaire favorable aux plaignants et à bloquer l'accès aux sites réfractaires.

Hélas, le temps passe depuis juillet 2021 et le recours en référé de ces deux associations. Depuis, malgré la mise en demeure du (feu) CSA prononcée en décembre dernier, il est toujours aussi simple pour un mineur, même sans VPN, d'accéder aux contenus pornos qu'il souhaite, dès lors qu'il dispose d'un écran avec accès à Internet.