Vérification de l'âge : un quart des Français et Françaises abandonnera Pornhub, XHamster et consorts

Selon un sondage IFOP réalisé par nos confrères de 01net et relayé par BFMTV, les restrictions qui pèsent sur les sites pornographiques refroidissent les ardeurs des Françaises et des Français à hauteur de 1 utilisateur sur 4. Plus précisément, 27 % des sondés expliquent qu'ils renonceraient à fréquenter ces sites, dans le cas où les conditions d'accès seraient renforcées.