Pornhub, xHamster, Xnxx, YouPorn... : la vérification de l'âge, ce n'est pas gagné

Il y a quand même de l'espoir. La procédure entamée par l'ARCOM à l'encontre de Pornhub, xHamster, Xnxx, Xvideos et Tukif s'achèvera le 7 juillet, avec une décision très attendue du tribunal judiciaire de Paris, qui doit ordonner – ou non – le blocage de ces sites en France. Mais rien ne garantit que l'issue soit favorable au régulateur, et surtout, on peut déplorer la lenteur de la procédure.