C’est un pas de plus vers la dictature, comme on y sombre un peu plus chaque jour, nous rapprochant des extrêmes et d’une censure de plus en plus forte. Toutes les personnes qui ont des comptes payants sur les plateformes qui font l’objet d’un blocage n’y auront plus accès, tout cela car des sous-trisomiques (synonyme d’homme politique), dont le QI doit avoisiner les 40 (c’est déjà bien pour un homme politique), ont décidé de cette mesure radicale et parfaitement inutile. N’importe quel gamin saura changer ses DNS ou passer par un VPN, bien plus que des « anciens ».

Je découvre depuis 1 mois les sites de camgirls les plus populaires, en tant qu’observateur gratuit (ça ne m’excite pas du tout, ça me fascine). Il y a énormément de jeunes, probablement mineurs, qui fréquentent ces sites. Personne n’empêchera cela. Lorsque j’étais enfant, qu’Internet n’existait pas, on se procurait des livres et magazines porno, ainsi que des K7 VHS, par des copains qui les empruntaient à leurs parents. En 1920, les films porno s’échangeaient sous le manteau. Ce fut l’une des premières utilisations de cette invention. Dans l’antiquité, les images pornographiques étaient partout.

On laisse les enfants se débiliter avec des choses avilissantes et totalement factices comme les « réseaux sociaux », on les laisse voir de la violence (corridas, chasse, films violents), et on considère que le porno c’est le mal incarné, sous prétexte qu’ils ne sauront pas faire la différence avec la vie réelle. Des débiles qui prennent les enfants pour des débiles, voilà de quoi il s’agit. Tous mes amis d’enfance et moi avons vu des tonnes de porno depuis très jeune (à partir de 10 ans, peut-être même avant), nous ne sommes pas devenus des prédateurs sexuels ou des agresseurs pour autant. C’est le même discours qu’avec les jeux très violents, et auxquels les jeunes jouent. Deviennent-ils des psychopathes pour autant ?

Nous sommes « gouvernés » par des débiles mentaux, totalement à la ramasse, qui écoutent des intégristes. C’est prodigieux.