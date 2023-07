La justice n'ordonne pas, pour l'instant, le blocage de Pornhub, Xvideos et Xhamster, mais pourquoi ?

La décision était attendue, et elle vient de tomber, ou plutôt, à moitié. Le tribunal judiciaire de Paris, qui avait été saisi il y a un an par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) pour exiger auprès des fournisseurs d'accès à Internet le blocage des sites pornographiques Pornhub, Tukif, xHamster, Xvideos et Xnxx. Alors que le régulateur du numérique espérait enfin un dénouement sur le terrain judiciaire, le tribunal a prononcé un sursis à statuer, qui ne fait pas vraiment avancer le schmilblick.