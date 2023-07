Porno et vérification de l'âge : le ras-le-bol des associations de protection de l'enfance françaises

En 2020, une loi est adoptée afin de protéger les mineurs des contenus pornographiques. Cette loi, donc, imposait aux sites concernés de vérifier l'âge de manière fiable et plus poussée que par un simple pop-up à l'arrivée. Devant l'immobilisme des plateformes sur la question, le COFRADE a décidé de saisir la justice dans la foulée de la promulgation de la loi. Mais, après un parcours du combattant judiciaire, le choix du tribunal de judiciaire de Paris de reporter sa décision était, sans surprise, une immense déception pour ces associations. Ces dernières demandaient tout simplement le blocage des sites ne se conformant pas à cette décision, parmi lesquels certains des plus gros du secteur comme Pornhub ou Xhamster.