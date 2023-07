Pornhub : plutôt couper le service que vérifier l'âge de ses utilisateurs ?

Avec la Virginie et le Mississippi, cela fait désormais quatre États américains qui ont adopté des lois obligeant Pornhub et ses concurrents à vérifier un peu plus sérieusement l'âge de leurs visiteurs. Cette règle est très restrictive et, dans la pratique, divise par cinq le trafic du site. Pour protester contre elle, Pornhub et ses filiales ont préféré tout simplement couper l'accès dans les États concernés.