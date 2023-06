YouPorn et Pornhub vont-ils quitter la France ?

Il faut dire que tout ce qui a été proposé jusque-là laisse peser des craintes sur le potentiel vol de données des utilisateurs de sites pornographiques. Un recoin intime qui est sûrement l'un de ceux que le citoyen veut le plus garder au secret. Si aucun procédé ne venait à convaincre les plateformes, et que le gouvernement persistait dans sa volonté d'imposer des procédures de vérification d'âge, les deux sites cités, et de nombreux autres, pourraient bien quitter la France dans les mois à venir.

Un départ qui sentirait évidemment l'hypocrisie, car il sera toujours possible d'accéder à n'importe quel site interdit en France en utilisant un VPN pour se localiser à l'étranger, ou même de changer les DNS. Autant de façons de faire qui ne sont pas encore intégrées dans la navigation de l'internaute moyen, mais qui pourraient bien devenir à l'avenir assez communes, comme le montre l'exemple récent de l'Utah.