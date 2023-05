La demande de VPN augmente de 1 000 % à la suite du blocage de Pornhub en Utah

Une information intéressante, qui montre que si le public est de plus en plus au courant de l'existence des VPN, il n'en utilise pas tant que sa navigation quotidienne n'est pas affectée. Mais avec la volonté des États d'appliquer de plus en plus de mesures fortes contre les sites pornographiques n'empêchant pas l'accès aux mineurs, au point de potentiellement tout simplement les bloquer comme cela devrait arriver en France, l'envie de VPN ne va-t-elle pas tout d'un coup exploser ?