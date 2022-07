Les fournisseurs de VPN profitent-ils de l'ignorance des consommateurs ?

Les membres du Parlement américain préviennent cependant que la protection des VPN est loin d'être systématique, ou même complète. Ces derniers devront donc être plus clairs quant aux capacités de leurs services et ne pas prétendre pouvoir protéger les personnes qui cherchent à obtenir un avortement. Le FTC devra aussi créer une brochure d'informations sur les risques des recherches sur Internet à propos de l'avortement et de l'efficacité réelle des VPN.

Aux États-Unis, les actions visant à protéger les données confidentielles des patients se multiplient alors que l'avortement est de plus en plus restreint. Google a notamment promis de supprimer automatiquement de leur historique la localisation des patients qui se rendent dans des cliniques d'avortement.

Les VPN ont déjà été épinglés pour leur publicité encourageant leurs clients à utiliser des sites de streaming et de téléchargement illégal.