VPN et piratage : l'industrie du cinéma multiplie les actions en justice

Les VPN permettent aux consommateurs de contenus piratés de télécharger en tout anonymat. Bien que ce ne soit pas leur seul et unique but, ils sont de plus en plus promus comme tels, afin de gagner des abonnés à leurs services. Par ailleurs, sur le site YTS.movie, on trouve directement de la publicité pour VeePN, comme ça avait été le cas d'ExpressVPN par le passé.



Mais du côté de VeePN, il semblerait que la publicité soit le fruit d'un réel partenariat avec YTS, et que ce dernier soit rémunéré pour chaque nouvel abonné au service de VeePN gagné depuis leur site.

Les plaignants ont aussi amené devant le tribunal des accusations d'usurpation de marques déposées, puisque les titres « Popcorn Time », « YTS » et « RARBG » ont été utilisés sans permission. En effet, elles appartiennent à 42 Ventures, l'une des entreprises de production prenant part au procès.

En tout, les plaignants demandent 10 millions de dollars de compensation.