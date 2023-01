Pornhub met en place une vérification de l’âge par permis de conduire ou carte d’identité… bientôt en France ?

Pornhub, l'un des plus gros sites de streaming de contenus pornographiques, s'est plié à une récente législation appliquée en Louisiane, aux États-Unis. Adoptée il y a peu, cette loi impose la vérification de l'âge des visiteurs pour tous les sites internet qui contiennent plus de 33,3 % de contenus pour adulte. De ce fait, tous les internautes souhaitant se rendre sur le site en question et localisés dans cet État par leur adresse IP se voient désormais dans l'obligation de transmettre une copie de leur pièce d'identité ou de leur permis de conduire.