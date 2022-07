Contrôle de l'âge sur les sites web : la CNIL livre ses recommandations

Tout site web qui réserve son accès aux majeurs et l'interdit par principe aux mineurs se doit de procéder au contrôle de l'âge de l'internaute. Mais ce n'est pas toujours évident, et concilier à la fois la protection de la jeunesse, la sécurité et le respect de la vie privée peut être particulièrement complexe. Et généralement, les dispositifs mis en place ne sont pas d'une grande efficacité et restent facilement contournables. La CNIL, qui rappelle que le contrôle de l'âge d'un visiteur est compatible avec le RGPD dans la mesure où le site présente des garanties suffisantes pour protéger sa vie privée et ses données, avait à cœur de se pencher sur le sujet et de livrer quelques recommandations.