On ne peut même plus faire confiance aux sites porno : Pornhub accusé de violer le RGPD

Car, avec plus de deux milliards d'utilisateurs actifs mensuels, Pornhub est l'un des sites les plus visités au monde, un chiffre comparable aux réseaux sociaux les plus populaires, même si son chiffre d'affaires, estimé à 500 millions de dollars, reste considérablement moins élevé. Des réseaux sociaux qui, sans les absoudre, ont souvent été condamnés à des amendes très salées pour des faits a priori moins graves. Si l'on ajoute la nature sensible des informations qui ont potentiellement été récoltées et le manque général de clémence des législateurs pour l'industrie du porno, le site pourrait bien avoir un très gros chèque à débourser.