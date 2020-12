Pornhub retire toutes les vidéos des utilisateurs non vérifiés de sa plateforme

Le 4 décembre dernier, le célèbre New York Times publiait un article à charge à l'encontre de Pornhub et de sa société-mère Mindgeek qui possède plus de 100 sites pornographiques à travers le monde. L'enquête en question souligne principalement le fait que de nombreuses vidéos à caractère pédopornographique se sont retrouvées sur Pornhub sans aucune régulation de la part de la plateforme. Des scènes de viol et des extraits publiés sans le consentement d'une ou plusieurs personnes qui apparaissent sur ces vidéos sont aussi pointés du doigt.