Pornhub, Dorcel, Jacquie et Michel : du porno gratuit pour mieux vivre le confinement

Lire aussi :

Les 11 jeux sur consoles indispensables en période de confinement



Pornhub veut prêter main forte aux internautes français

Merci qui ?

Source : Huffington Post

Ne prenez pas cet article pour une incitation. Il s'agit simplement d'une information, et vous pouvez en faire ce que vous voulez.Hier soir, pour lutter contre le Covid-19, Emmanuel Macron a appelé les citoyens français à limiter au maximum leurs déplacements. Seuls ceux strictement nécessaires sont désormais autorisés, à condition de pouvoir présenter une attestation de sortie . Dans ce contexte, la solidarité s'organise. Ainsi, certains médias ont annoncé des mesures exceptionnelles de gratuité, à l'image de Canal+ ou des chaînes OCS Mais ce ne sont pas les seules entreprises à vouloir donner un coup de main aux Français confinés. L'industrie pornographique a également décidé de se mobiliser, à commencer par le leader mondial en la matière : Pornhub. Le site de vidéos pour adultes a ainsi annoncé, sur Twitter , que son offre Premium serait gratuite ce mois-ci pour les utilisateurs de l'Hexagone. En agrémentant son tweet d'un bref message de soutien, dans la langue de Molière : «Il ne s'agit toutefois pas d'une première pour la plateforme, qui a lancé une initiative similaire en Italie et en Espagne, pour la même raison. Et en France, la version Premium du site avait déjà été proposée gratuitement... lors de la dernière Saint-Valentin Le geste de Pornhub fait écho aux mesures prises par d'autres sociétés du secteur. Ainsi, hier soir, l'entreprise française Dorcel a lancé son initiative #TousSolidaires . Au programme : un accès gratuit à la VOD et aux chaînes TV de la plateforme, ainsi que des sextoys féminins offerts, en entrant le code « Plaisir ».De même, depuis vendredi dernier, le site Jacquie et Michel a décidé d'offrir une dizaine de films aux internautes français. Vous pouvez en consulter la liste, ainsi que le planning de publication, sur Twitter . Vous y retrouverez des titres tels que, ou encore. De quoi recevoir les remerciements de la part des utilisateurs confinés.