Coronavirus : comment et où télécharger l'attestation de sortie obligatoire ?

Comment télécharger cette attestation ?

Quels sont les motifs recevables pour se déplacer ? Quelles sanctions risque-t-on ?

Vous pouvez ainsi vous déplacer pour rejoindre votre lieu de travail, dans le cas où le télétravail n'est pas possible.

Il est également possible de sortir de chez soi pour faire des achats de première de nécessité, dans les commerces de proximité autorisés.

Les sorties sont autorisées pour consulter un professionnel de santé, votre médecin généraliste par exemple.

Vous pouvez vous déplacer pour la garde de vos enfants, ou bien pour aider et soutenir les personnes vulnérables, à la condition de respecter les gestes barrières.

Il est enfin autorisé de sortir pour mener une activité physique individuelle, autour de chez soi. Ce qui exclut, de fait, les activités collectives.

Le lundi 16 mars, le président de la République, Emmanuel Macron, a donné une nouvelle allocution télévisée durant laquelle il a relevé les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus, qui a déjà fait 150 victimes en France. Si le chef de l'État n'a volontairement pas employé le terme de, le ministre de l'Intérieur, Christopher Castaner, s'en est chargé en énonçant les détails du dispositif.Les déplacements sont interdits dans toute la France, en territoire métropolitain et en outre-Mer depuis le mardi 17 mars à 12h00 et ce pour une durée minimale de 15 jours. Des exceptions sont toutefois possibles à la stricte condition de détenir une attestation dite. Vous pouvez librement la télécharger, l'imprimer, ou la reproduire à la main sur papier, cette forme étant autorisée par le décret pris le 16 mars. Nous avons directement hébergé le formulaire via Google Drive pour que vous puissiez le télécharger immédiatement, puisque l'attente peut être longue si vous passez par le site du gouvernement, dont les serveurs sont extrêmement sollicités.Dans l'attestation, vous devez indiquer votre/vos nom(s) et prénom(s), votre date de naissance, ainsi que votre adresse postale.Le décret pris le 16 mars 2020 précise les dérogations qui peuvent être apposées sur l'attestation (ou cochées dans le cas où vous imprimez le formulaire officielle) et qui permettent de mettre le nez dehors.Si la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a confié mardi que les forces de l'ordre ne verbaliseraient pas les contrevenants ce 17 mars, ce ne sera plus le cas à compter du lendemain. Les infractions à ces règles seront sanctionnées d'une amende dont le montant peut aller de 38 à 135 euros., nous indique le gouvernement.