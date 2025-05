La Commission européenne ouvre des enquêtes formelles à l'encontre de quatre plateformes, parmi lesquelles les très visitées XVideos et Pornhub. Ces enquêtes pointent un problème récurrent, celui de l'absence de mesures efficaces de vérification de l'âge sur ces plateformes, ou pour le cas de la France, de leur inefficacité. Un constat qui interpelle, quand on sait que ces sites attirent chaque jour des millions d'utilisateurs européens, dont une proportion non négligeable de mineurs.