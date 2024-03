Porno : contrairement à YouPorn et Pornhub, le site Jacquie et Michel vous demandra bientot votre âge

Depuis de nombreux mois, gouvernement et parlementaires planchent sur un projet de loi visant à réguler l'espace numérique, et l'accès des internautes aux contenus pornographiques est l'un des sujets les plus importants, mais aussi les plus épineux. Les autorités souhaitaient, dans une première version de leur texte, imposer un contrôle d'âge à l'ensemble des plateformes de vidéo pour adultes disponibles sur le web. Seulement, la Commission européenne est passée par là, et les députés et sénateurs ont dû revoir leurs exigences à la baisse pour que le texte final puisse être adopté et appliqué dans les prochains mois.