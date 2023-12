L'UE classe Pornhub, XVideos et Stripchat dans la catégorie "très grandes plateformes en ligne", ce que ça change pour elles

Après les géants du numérique comme les GAFAM, c'est au tour de plusieurs plateformes de la pornographie de devoir rendre des comptes. Plusieurs d'entre, à savoir Pornhub, Xvideos et Stripchat, sont dorénavant considérées comme de « très grandes plateformes en ligne », une catégorie qui regroupe des plateformes ayant plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels en Europe, et qui sont donc soumises à des contraintes particulières.

Du fait des dispositions du Digital Services Act, effectif depuis le mois d'août dernier, ces sites vont devoir se soumettre à de nouvelles règles à partir de février 2024. Ils devront ainsi répondre à diverses exigences de transparence, effectuer des évaluations de risques et réduire au maximum les contenus illégaux présents, tels que les contenus pédopornographiques.