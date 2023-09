Porno : la Cour de cassation pourrait ordonner le blocage de sites comme YouPorn, Pornhub ou XVideos

S'exprimant pour le compte de la plus haute instance judiciaire, l'avocat général explique que « du point de vue de l'efficacité, la mise en cause des fournisseurs d'accès présente en réalité de nombreux avantages pratiques ».

Le fait que les FAI soient « connus et en nombre limité sur le territoire national » faciliterait les démarches et les opérations de contrôle, étant donné qu'il apparaît compliqué de s'en prendre directement aux plateformes comme YouPorn, Pornhub, XVideos et consorts.

La Voix de l'Enfant et e-Enfance avaient d'ailleurs été déboutées en appel quand elles avaient essayé d'obtenir le blocage direct des sites pornographiques qui ne vérifient pas l'âge de leurs utilisateurs.