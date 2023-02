Vérification de l'âge sur les sites porno : est-ce vraiment compatible avec la protection de vos données ?

Sur la table depuis plusieurs années, l'épineux dossier du contrôle de l'âge des internautes souhaitant accéder à des contenus pornographiques se rapproche plus que jamais de son épilogue. Après avoir annoncé au début du mois l'arrivée d'un dispositif de certification de l'âge, le ministre délégué en charge du Numérique, Jean-Noël Barrot, a livré un peu plus de détails, évoquant une attestation de majorité qui reposerait sur le principe du double anonymat pour préserver la confidentialité du visiteur. La question du respect de la vie privée et de l'identité de l'internaute se pose néanmoins.