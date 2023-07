Pour le patron de Pornhub, la vérification de l'âge sur les sites porno, ce n'est pas gagné

En France et dans d'autres parties du monde, les législateurs franchissent une nouvelle étape dans la lutte contre l'accès des mineurs à la pornographie. En effet, la simple vérification de l'âge par un simple clic, sans aucune garantie et présente sur la grande majorité des sites, ne suffit plus à nos décideurs. Il est donc décidé de contraindre les médias concernés à faire des efforts, au risque de subir sanctions et blocages. Mais, si cette bataille est plus que bienvenue, ces derniers doivent encore trouver le bon outil permettant cette vérification.