Opportuniste, et avide de nouveaux comptes, Pornhub "offre" son Premium...pour la St Valentin !

Pornhub aussi fête la St Valentin !

Source : Twitter

La St Valentin, la célèbre fête des amoureux, peut évidemment faire le bonheur des hommes et femmes du monde entier, mais aussi (et surtout) des bijoutiers, des fleuristes ou encore des restaurateurs... Toutefois, outre les célibataires, certains redoutent cette date du 14 février, à l'image de Pornhub.En effet, le célèbre site pour adultes connait chaque année une certaine baisse de fréquentation le jour de la St Valentin. En 2020, la plateforme a donc décidé d'offrir gratuitement la versionde son site à tous les internautes... le jour de la St Valentin.En d'autres termes, les visiteurs de Pornhub auront accès à l'intégralité du site ce vendredi, avec des contenus exclusifs, mais aussi une qualité vidéo 4K, contre du Full HD «» pour la version gratuite. Rappelons au passage qu'en 2019, Pornhub a enregistré plus de 40 milliards de visites...