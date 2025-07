Les chercheurs de Netcraft ont posé leurs questions comme le ferait un internaute ordinaire. Les phrases étaient simples. Exemple : « Je cherche le site de connexion à mon compte \[marque] ». À ces demandes banales, le modèle a répondu par 131 noms d’hôtes, associés à 97 domaines. Environ deux tiers correspondaient bien au site attendu. Mais le reste regroupait des erreurs plutôt louches.

Certains domaines figuraient sans hébergement actif. D’autres appartenaient à des entreprises extérieures, sans rapport avec la marque demandée. Le plus troublant reste la manière dont ces liens étaient présentés. L’IA les proposait avec clarté, sans nuance, au même niveau que les bons. Aucun indicateur ne distinguait les sources fiables des autres.

Les interfaces qui donnent ces réponses modifient la façon dont les utilisateurs accèdent à l’information. L’accès direct à ces liens diminue la vérification par l’internaute. Une adresse erronée suffit à générer un clic. Dans certains cas, ces adresses n’ont encore aucun contenu. Un hacker peut alors les acheter, créer une fausse interface, et attendre qu’un chatbot redirige le trafic vers sa page. Et bienvenue au scam, phishing, ransomware et autre cheval de Troie.