Squeak

On peut rêver car cela n’arrivera sans doute jamais mais à quand un méga procès contre les créateurs de modèles d’IA pour engager leur responsabilité sur ce qu’ils ont injecté dans ces modèles? Ne trouvez-vous pas un peu facile qu’ils disent « Ah non ce n’est pas notre faute si l’IA a été entraînée avec des données sensibles », « Ah désolé si on a pris des images protégées par un copyright », « Ah désolé si le modèle peut générer un contenu immoral » etc. Non. Ils ont pompé un maximum de choses à partir d’absolument tout Internet (voire même du dark web) pour créer ces modèles puissants. Évidemment qu’il peut y avoir un risque de sécurité. Et les développeurs utilisant l’IA doivent aussi faire attention bien sûr (exemple que l’on a eu au travail concernant l’utilisation de l’IA : ne reproduisez un code fourni par IA que si vous le comprenez. Autrement dit, cela peut aider à trouver des idées de solutions mais ça ne remplace pas le bon sens).

Une IA ne fera que faire ce qu’on lui demandé de faire avec les données dont elle a à disposition. Ces données sensibles ne sont pas tombées du ciel.