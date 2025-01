yeerum

On a donc une consommation des connaissances humaines totalement englouties pour des résultats qui « ne reflètent pas toujours la complexité et les nuances des scénarios du monde réel »…

Alors plutôt que de d’abord parfaire ces mêmes résultats pour qu’ils collent à la réalité, on préfère les réintroduire tels quel pour nourrir l’apprentissage d’IA?

La course effrénée entre des géants qui s’intensifie dévoile de plus en plus cette bulle, voir

ce marché de « spéculation d’intelligence », quant à savoir si ou quand elle éclatera…