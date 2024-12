baazul

Heureusement que l’humanité a pris conscience que nous devons consommer moins de ressources pour avoir un avenir… à non on me souffle à l’oreille que l’on s’en fout toujours. Je pense que cette escalade de l’ia va nous emmener plus vite dans le mur. Sans parler de la baisse du niveau intellectuel que cela va engendrer.