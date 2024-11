NVIDIA doit faire face à une demande incessante de la part de nombreux géants de la tech. Et parmi eux, un pose peut-être un peu plus de problèmes : Elon Musk. L'homme le plus riche du monde, qui compte parmi les entreprises de son empire xAI, la société qui a développé Grok, mettrait en effet à l'épreuve les capacités de NVIDIA à fournir ce qui lui est demandé.

C'est ce qui ressort d'un email interne d'un responsable des ventes de NVIDIA obtenu par le média américain le Wall Street Journal. Dans cette missive, il explique à ses collègues que les demandes d'Elon Musk imposaient une tension sur les chaînes d'approvisionnement de la firme fondée par Jensen Huang. Le journal n'a pas fourni la date d'envoi de cet email.