Cette annonce arrive au moment où la tension entre la Chine et les États-Unis continue de monter, avec des restrictions de plus en plus fortes imposées par Washington, notamment sur les puces NVIDIA, indispensables au développement des IA les plus avancées.

Le géant américain est ainsi de plus en plus tiraillé entre les deux mastodontes, et est même pris dans leurs affrontements, comme le montre l'enquête antitrust qui vient d'être lancée aux États-Unis. Pourtant, NVIDIA ne souhaite pas abandonner le marché chinois, qui a généré 5,4 milliards de dollars de revenus pour l'entreprise lors du troisième trimestre 2024. L'empire du Milieu représentait encore l'an dernier 17% du chiffre d'affaires généré par NVIDIA.